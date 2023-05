Kospi verliert 0,91 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch 0,91 Prozent verloren.Nach drei Gewinntagen in Folge ging es heute auf den Stand von 2.501,4 Zählern zurück.Grund seien Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Bankenkrise in den USA, die vor der Fed-Sitzung in dieser Woche neue Rezessionssorgen entfacht hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Risiken wegen amerikanischer Regionalbanken seien angesichts Schritten für eine strengere Kreditvergabe wieder aufgekommen, dies habe die Rezessionssorgen wieder aufkeimen lassen, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset von Yonhap zitiert.Wegen der lange anhaltenden Sorgen vor einer hohen Inflation sei die Möglichkeit gegeben, dass die Fed Bemerkungen über höhere Zinssätze mache, sagte Seo weiter.