Photo : YONHAP News

Nach Worten von Präsident Yoon Suk Yeol werden die Freundschaft und Kooperation mit Japan durch die "Shuttle-Diplomatie" schrittweise vertieft.Das habe Yoon bei einem Treffen mit dem Generalsekretär des nationalen Sicherheitssekretariats Japans, Takeo Akiba, am Mittwoch in Seoul gesagt, teilte Yoons Sprecher Lee Do-woon mit.Yoon habe in dem Gespräch demnach gesagt, dass Südkorea und Japan als Partner gemeinsame Interessen auf der Grundlage gemeinsamer Werte anstreben würden. Sie müssten angesichts einer komplexen globalen Krise zusammenarbeiten.Yoon habe seine Hoffnung geäußert, dass die nationalen Sicherheitsräte beider Länder ihre Sicherheitszusammenarbeit sowie Wissenschafts- und Technologiekooperation weiterhin vertiefen werden.Seoul und Tokio müssten verschiedene Maßnahmen erwägen, damit beide Länder eine Verbesserung des Verhältnisses und die Vorteile dessen spüren könnten.Akiba habe sich dafür bedankt, dass Südkorea japanische Staatsbürger aus dem Sudan zusammen mit Südkoreanern transportiert habe. Auch beglückwünschte er Yoon zu dessen erfolgreichen Staatsbesuch in den USA.Weiter habe er gesagt, dass Yoons mutige Entscheidung hoch bewertet werde, die zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Seoul und Tokio geführt habe.