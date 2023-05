Nationale Sicherheitsberater Südkoreas und Japans vereinbaren Kooperation auf allen Gebieten

Photo : YONHAP News

Die nationalen Sicherheitsberater Südkoreas und Japans haben sich auf eine Kooperation beider Länder auf allen Gebieten verständigt.Vor dem Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida in Südkorea sprachen der südkoreanische Sicherheitsberater Cho Tae-yong und sein japanischer Amtskollege Takeo Akiba am Mittwoch in Seoul über die Vorbereitungen.Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes sei vereinbart worden, weiterhin die Kooperation in allen Bereichen, darunter Sicherheit, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie Personenaustausch, für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Verhältnisses voranzubringen.Beide seien zu der Einschätzung gelangt, dass die Raketenbedrohung aus Nordkorea eine große Gefahr für die internationale Gemeinschaft darstelle. Sie einigten sich auf die Notwendigkeit einer engen Koordinierung zwischen beiden Ländern sowie mit den USA für eine geeinte Reaktion auf die Bedrohung.Auch hätten sich beide Länder auf eine enge Zusammenarbeit für den Umgang mit Menschenrechtsproblemen in Nordkorea verständigt.Darüber hinaus hielten sie die konstituierende Sitzung ihres Dialogs auf Ebene der Sicherheitsräte zur wirtschaftlichen Sicherheit ab. Auf den Start des Dialogs hatten sich Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premier Kishida bei ihrem Gipfel im März verständigt.Die Sicherheitsberater sprachen außerdem über Lieferkettenprobleme, Kerntechnologien sowie aufkommende Technologien, den Klimawandel und die Energiesicherheit.