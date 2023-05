Südkoreas Währungsreserven steigen im April um 610 Millionen Dollar

Photo : YONHAP News

Südkoreas Währungsreserven sind den zweiten Monat in Folge gestiegen.Die Währungsreserven hätten Ende April gegenüber dem Vormonat um 610 Millionen Dollar auf 426,68 Milliarden Dollar zugelegt, gab die Zentralbank des Landes am Donnerstag bekannt.Die Notenbank nannte als Grund zugenommene Erträge aus der Verwaltung von Fremdwährungsaktiva sowie den gestiegenen Wert der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte bei der Umrechnung in US-Dollar aufgrund dessen leichten Wertverlusts.Südkorea hortet mit Stand Ende März den weltweit neuntgrößten Währungsschatz.Spitzenreiter bleibt China mit 3,18 Billionen Dollar, gefolgt von Japan mit 1,25 Billionen Dollar.