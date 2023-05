UNICEF: Über 1,44 Millionen Dosen von Impfstoffen Kindern und Schwangeren in Nordkorea verabreicht

Photo : YONHAP News

In Nordkorea sind jüngst mehr als 1,44 Millionen Dosen von vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF bereitgestellten Impfstoffen Kindern und Schwangeren verabreicht worden.Das berichtete der US-Sender Radio Free Asia (RFA) am Donnerstag.Im März seien in 13 Regionen Impfungen für Kinder und Schwangere nachgeholt worden, sagte ein für Pressearbeit zuständiger UNICEF-Mitarbeiter dem Sender am Telefon.Etwa 350.000 Kindern wurde der BCG-Impfstoff gegen Tuberkulose verabreicht. Rund 300.000 Kinder erhielten einen Kombinationsimpfstoff gegen Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus und Hepatitis B.Die Impfstoffe wurden Ende November mit der Bahn nach Nordkorea gebracht.UNICEF werde in Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Organisation „Gavi, die Impfallianz“ weiterhin die Beschaffung und den Transport von Impfstoffen nach Nordkorea unterstützen, sagte der Mitarbeiter.