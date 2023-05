US-Notenbank Fed hebt Schlüsselzins auf höchsten Stand seit 16 Jahren an

Photo : YONHAP News

Die US-Notenbank Fed hat den Schlüsselzins auf den höchsten Stand seit 16 Jahren angehoben.Im Anschluss an die zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am Mittwoch teilte die Fed in einer Erklärung mit, dass sie den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht habe.Es war die zehnte Zinserhöhung in Folge seit März letzten Jahres. Der Leitzins liegt damit in einer Spanne von 5 bis 5,25 Prozent.Der Stellenzuwachs sei in den letzten Monaten zwar robust gewesen und die Arbeitslosigkeit niedrig, die Inflation sei aber weiterhin hoch.Der Abstand zwischen dem Leitzins in Südkorea und dem US-Leitzins vergrößert sich damit auf das Rekordniveau von 1,75 Prozentpunkten. Damit nehmen die Bedenken zu, dass Kapital aus dem südkoreanischen Markt abgezogen wird.