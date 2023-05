Premier Han nimmt als Regierungsvertreter an Krönung von König Charles III. teil

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo wird ab heute bis 11. Mai Großbritannien, Schweden, Österreich und Rumänien besuchen.Wie sein Büro am Dienstag mitteilte, werde Han zuerst Großbritannien besuchen. Dort wird er als Vertreter der südkoreanischen Regierung an der feierlichen Krönung von König Charles III. teilnehmen, die am 6. Mai in der Westminster Abbey in London stattfinden wird.Anschließend wird der Premier am 7. Mai zu einem zweitägigen Besuch nach Schweden weiterreisen, das im ersten Halbjahr dieses Jahres den Vorsitz im Rat der Europäischen Union innehat.Han wird sich mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson treffen und will um Schwedens stetiges Interesse und Unterstützung für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel bitten. Schweden hatte am Koreakrieg teilgenommen und ist Mitglied der Neutralen Überwachungskommission für den Waffenstillstand in Korea.Während seines Aufenthalts in Schweden wird das erste Koreanische Kulturzentrum in Nordeuropa in Stockholm eröffnet.Han wird vom 8. bis 9. Mai einen offiziellen Besuch in Wien abstatten. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer hatte Han letztes Jahr anlässlich des 130. Jubiläums der bilateralen Beziehungen um einen offiziellen Besuch in Österreich gebeten.Im Anschluss wird Han zu einem offiziellen Besuch vom 9. bis 10. Mai nach Rumänien weiterreisen.