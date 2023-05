Generalstabschef überprüft Bereitschaft zur Verteidigung gegen feindliche Provokationen an Westfront

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Kim Seung-kyum, hat am Mittwoch die Westfront besucht.Beim Besuch eines Heeresfliegerkorps an vorderster Front in der Hauptstadtregion forderte Kim, im Falle feindlicher Provokationen feindliche Objekte bis zum Ende zu verfolgen und abzuschießen und somit die Mission abzuschließen.Die Luftraumverteidigung in der Hauptstadtregion der Republik Korea sei sehr wichtig. Daher müsse man Bedrohungen aus der Luft, einschließlich feindlicher kleiner Drohnen, konkret analysieren und sich darauf vorbereiten, sagte er.Anschließend suchte der Militärchef das Hauptquartier der 25. Infanteriedivision des Heeres auf. Dort wurde ihm vom Divisionschef über die zu erwartenden Modalitäten feindlicher Provokationen und die Bereitschaftspläne der Division berichtet.Kim besuchte auch einen Wachposten (GP) der Division an vorderster Front. Er forderte eine ständige Einsatzbereitschaft, um bei Eventualitäten die Situation blitzschnell unter Kontrolle bekommen zu können.