Gebeine eines Kriegsgefallenen 13 Jahre nach dem Fund identifiziert

Photo : YONHAP News

Die 2010 in der demilitarisierten Zone (DMZ) geborgenen sterblichen Überreste eines im Koreakrieg Gefallenen sind identifiziert worden.Die Agentur für die Bergung und Identifizierung von Gefallenen des Verteidigungsministeriums teilte am Donnerstag mit, dass die im Oktober 2010 in der DMZ in Cheorwon in der Provinz Gangwon geborgenen Gebeine als Korporal Jeon Bok-hee identifiziert worden seien.Im Jahr 2020 beteiligte sich der Bruder des Gefallenen an einer Probeentnahme für einen Gentest. Mittels einer Präzisionsanalyse der Überreste des Verstorbenen konnte die brüderliche Beziehung bestätigt werden.Das stellt die 209. Identifizierung von Gebeinen seit Beginn der Kampagne zur Bergung der Überreste von Kriegsgefallenen dar.Jeon ging im Jahr 1951 zum Militär und fiel in einem Gefecht in Cheorwon-Gimhwa.Die Agentur will im Haus der Hinterbliebenen diese über Jeons Teilnahme am Krieg und den Verlauf der Bergung informieren und seine Hinterlassenschaften überreichen.