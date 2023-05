Unternehmen sehen nach Yoons USA-Besuch Schaffung von Netzwerken als größten Erfolg

Photo : YONHAP News

Nach der USA-Reise von Präsident Yoon Suk Yeol haben die in seiner Delegation vertretenen Unternehmen besonders Erfolge bei der Schaffung von Netzwerkenhervorgehoben.Die Gelegenheit für die Schaffung von Netzwerken mit US-Unternehmen sei aus ihrer Sicht der wichtige Erfolg der Reise.Das ergab eine Umfrage, die der Unternehmerverband FKI bei 122 Unternehmen durchführte, die in der Wirtschaftsdelegation vertreten waren.Wie die Organisation am Donnerstag bekannt gab, hätten 32,2 Prozent von 90 Unternehmen, die die Fragen beantworteten, den Aufbau neuer Unternehmensnetzwerke als wichtiges Geschäftsergebnis angegeben.Dahinter folgten die Verbesserung des Verständnisses für den US-Markt mit 28,9 Prozent und die Suche nach Geschäftsmöglichkeiten durch die Unterzeichnung von Absichtserklärungen mit 27,8 Prozent.Auf die Frage nach der Bewertung der Ergebnisse des USA-Besuchs des Präsidenten antworteten 90 Prozent, dass sie zufrieden seien.