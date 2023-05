Japans Premier Kishida soll mit Yoon in dessen Residenz zu Abend essen

Photo : YONHAP News

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida soll im Rahmen seines Besuchs in Südkorea am Wochenende mit Präsident Yoon Suk Yeol zu einem Abendessen in dessen Residenz zusammenkommen.Über entsprechende Planungen berichtete das japanische Fernsehnetzwerk Fuji News am Donnerstag. Der Sender berief sich dabei auf Angaben von Beamten aus beiden Ländern.Demnach stimmten sich beide Länder über ein Abendessen in der Präsidentenresidenz im Gebiet Hannam am Sonntag ab. Bei dem Abendessen in Begleitung ihrer Ehefrauen könnten beide ihre Freundschaft vertiefen, berichtete Fuji News.Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, im Anschluss an ein Abendessen einen zweiten Ort aufzusuchen. Jedoch habe man sich angesichts Planungen für ein Essen in der Residenz dagegen entschieden.Während Yoons Besuch in Japan im März hatte es an zwei Orten Abendessen gegeben. Beide aßen zunächst im Restaurant Yoshizawa das Eintopfgericht Sukiyaki. Anschließend zogen sie in ein alteingesessenes Restaurant im Tokioter Bezirk Ginza weiter, wo es Omurice oder Reis mit Omelett gab.