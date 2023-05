Kinderpark auf Teil des Geländes von früherem US-Stützpunkt in Seoul eröffnet

Photo : YONHAP News

Ein früher als Stützpunkt der US-Truppen in Korea genutztes Gelände im Zentrum Seouls ist zu einem Kinderpark umgestaltet und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr veranstaltete heute um 10 Uhr eine Zeremonie zur Eröffnung des „Yongsan Gartens der Kinder“, zu der 200 Personen, darunter Kinder und ihre Angehörigen eingeladen wurden.Anlässlich der Verlegung des Präsidialamtes in den Bezirk Yongsan im vergangenen Jahr wurde ein 584.000 Quadratmeter großer Teil des 2,43 Millionen Quadratmeter großen Gesamtgeländes des US-Militärstützpunktes in Yongsan zurückgegeben. Eine 300.000 Quadratmeter große Zone davon wurde als Yongsan Garten der Kinder zugänglich gemacht.Besucher können den Garten nach vorheriger Buchung betreten.Die Anlage ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet und wird am 1. Januar, am Neujahrstag nach dem Mondkalender, am Tag des Erntedankfests Chuseok und an jedem Montag geschlossen sein.