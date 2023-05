Stadt Seoul genehmigt wegen Terminkollision Nutzung des Seoul-Platzes für Queer Festival nicht

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat die Nutzung des Seoul-Platzes vor dem Rathaus für das im Juli geplante Seoul Queer Culture Festival wegen einer Terminkollision nicht gestattet.Die Stadtverwaltung teilte heute die entsprechende Entscheidung nach einer Beratung in ihrem Bürgerausschuss zur Verwaltung von Plätzen mit.Am 30. Juni und am 1. Juli, wenn das Organisationskomitee des Seoul Queer Culture Festival den Seoul-Platz nutzen wolle, wolle die CTS Kulturstiftung dort ein Konzert für Jugendliche und junge Menschen veranstalten, hieß es.Die Stadtverwaltung habe versucht, sich mit beiden Organisationen im Voraus abzustimmen. Diese hätten jedoch geantwortet, dass ihr Termin kaum verlegt werden könne. Dann habe der Bürgerausschuss grünes Licht für die Nutzung des Platzes für das Konzert gegeben, erläuterte die Stadtverwaltung.Die CTS Kulturstiftung führt christliche Kulturprojekte und Projekte zur Bildungsförderung durch.Das Organisationskomitee des Queer Festivals widersetzte sich der Entscheidung der Stadtverwaltung und kündigte an, nach Wegen zu suchen, um das Fest doch noch wie geplant auszurichten.