USA könnten koreanischen Chipherstellern Lieferung von Ausrüstung für China-Werke vorerst weiter erlauben

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung überprüft laut einem Medienbericht, den koreanischen Chipherstellern Samsung Electronics und SK Hynix die Lieferung von US-Halbleiterausrüstungen an ihre Werke in China um ein weiteres Jahr zu ermöglichen.Das berichtete die britische Zeitung „Financial Times“ am Mittwoch (Ortszeit).Die US-Regierung hatte im Oktober letzten Jahres ein Verbot für die Lieferung von Halbleiterausrüstungen an China verhängt. Dabei wurde Samsung und SK Hynix eine einjährige Gnadenfrist gewährt, damit sie ohne Genehmigung der US-Regierung ihre Fabriken in der Volksrepublik weiter mit Ausrüstungen versorgen dürfen.Mehrere Quellen sagten der Zeitung, die USA hätten jüngst eine klare Botschaft ausgesandt, dass die koreanischen Hersteller eine erneute Ausnahmeregelung für ihre Werke in China für mindestens ein weiteres Jahr erhalten würden.