Seoul äußert Bedauern über Nordkoreas Medienbericht in Bezug auf Washingtoner Erklärung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Bedauern über einen Bericht von Nordkoreas Staatsmedien in Bezug auf die beim jüngsten Südkorea-USA-Gipfel vereinbarte Washingtoner Erklärung zum Ausdruck gebracht.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Donnerstag Reportern, Nordkorea habe verschiedene Beschwerden (über die Washingtoner Erklärung) geäußert. Es sei jedoch sehr bedauerlich, dass in offiziellen Medien über übermäßige Handlungen als Ausdruck von Kritik berichtet werde, sagte er und verwies auf einen Bericht der staatlichen Zeitung „Rodong Sinmun“ über eine Verbrennungszeremonie.Man glaube, dass die intensive Berichterstattung über diese Entwicklungen durch „Rodong Sinmun“, eine Zeitung für das inländische Publikum, den Charakter einer Propagandakampagne habe, die dafür gedacht sei, die übertriebene Darstellung von Bedrohungen von außen zur Kontrolle der Einwohner zu nutzen, hieß es weiter.Nach der Veröffentlichung der Washingtoner Erklärung zur Stärkung der erweiterten Abschreckung hatte sich Nordkorea der Erklärung weiter widersetzt. „Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, hatte am Mittwoch geschrieben, dass sich junge Menschen zu einer Verbrennungszeremonie im Sinchon Museum in der Provinz Süd-Hwanghae versammelt hätten, um Strohpuppen von Aggressoren und Provokateuren zu verbrennen.