Südkorea hebt Sicherheitsmaßnahmen für Kishida auf höchste Stufe an

Photo : YONHAP News

Südkorea wird laut Informationen Sicherheitsmaßnahmen auf höchster Stufe für den japanischen Premierminister Fumio Kishida treffen, der am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch im Land erwartet wird.Nach Angaben des Präsidialamtes am Donnerstag stand der japanische Ministerpräsident bisher nicht auf der Liste der Persönlichkeiten, für die die höchste Sicherheitsstufe gilt, darunter Staats- und Regierungschefs wichtiger Nationen. Angesichts des anstehenden Besuchs sei die Stufe für den japanischen Premier angehoben worden.Bei der Entscheidung wurde offenbar die politische Lage im In- und Ausland berücksichtigt.Das Attentat auf den früheren japanischen Premierminister Shinzo Abe und der jüngste Attentatsversuch auf Kishida spielten sehr wahrscheinlich eine Rolle.Auch die gestiegene Wahrscheinlichkeit von Nordkoreas Provokationen verschiedener Formen angesichts der verstärkten trilateralen Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan wurde anscheinend in Erwägung gezogen.Es dürfte auch berücksichtigt worden sein, dass es in Südkorea immer noch kritische Stimmen über die japanische Regierung wegen deren Umgangs mit der Vergangenheit gibt.Der präsidiale Sicherheitsdienst wollte sich jedoch aus Sicherheitsgründen nicht über die Einzelheiten der Maßnahmen äußern.Ein Vertreter des Sicherheitsdiensts sagte der Nachrichtenagentur Yonhap am Telefon, die Behörde werde für die nationale Sicherheit die Fähigkeiten zum Beschützen auf ihre Aktivitäten konzentrieren, um die zukunftsorientierten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan auf stabile Weise zu unterstützen.