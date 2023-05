U-Boot-Kommandeure Südkoreas, der USA und Japans besuchen gemeinsam Atom-U-Boot der USA

Photo : YONHAP News

U-Boot-Kommandeure Südkoreas, der USA und Japans sind zum ersten Mal gemeinsam an Bord eines strategischen Atom-U-Boots der USA gegangen, das taktische Atomsprengköpfe trägt.Das gab das US-Verteidigungsministerium am Donnerstag über seinen Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS) bekannt.Konteradmiral Lee Su-youl, Befehlshaber der U-Boot-Streitkräfte der südkoreanischen Marine, Konteradmiral Rick Seif, Kommandeur der Submarine Group 7 der US-Marine, und Vizeadmiral Tateki Tawara, Kommandeur der Fleet Submarine Force der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, hätten am 18. April den US-Marinestützpunkt auf Guam besucht. Sie seien an Bord des nukleargetriebenen U-Boots mit ballistischen Raketen (SSBN), USS Maine, gegangen.Das spiegele die besonderen Beziehungen der USA zu Südkorea und Japan sowie ihre eiserne Zusage gegenüber jedem Verbündeten wider, sagte Seif.Es ist das erste Mal, dass ein Befehlshaber von U-Booten Südkoreas an Bord eines im Einsatz befindlichen SSBN der USA ging. Es stellt auch den ersten gemeinsamen U-Boot-Besuch von U-Boot-Kommandeuren Südkoreas, der USA und Japans dar.