Börse in Seoul schließt kaum verändert

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen.Der Kospi rückte um 0,02 Prozent auf 2.500,94 Zähler vor.Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch den Leitzins zum zehnten Mal in Folge angehoben und baldige Zinssenkungen als unwahrscheinlich bezeichnet.Fed-Chef Powell habe Erwartungen für eine Zinssenkung frühzeitig durchkreuzt, indem er Zinssenkungen als nicht angemessen bezeichnet habe, da die Inflation wahrscheinlich nicht schnell sinken werde, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.