Außenminister besucht nächste Woche Mexiko und Guatemala

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin wird nächste Woche eine Reise nach Mexiko und Guatemala antreten.Nach Angaben des Außenministeriums am Donnerstag wird Park von Montag bis Mittwoch Mexiko besuchen, um eine Zusammenarbeit bei Lieferketten, wirtschaftlicher Sicherheit, Elektrofahrzeugen, Halbleitern und in der Raumfahrt anzustreben.Minister Park wird koreanische Unternehmen in dem Land besuchen und auf Veranstaltungen koreanische Landsleute und Geschäftsleute aufmuntern.Anschließend reist er nach Guatemala, wo er am 9. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs des Verbands Karibischer Staaten (ACS) teilnimmt, das am Donnerstag und Freitag in Antigua stattfindet. Außerdem wird er die 28. ordentliche Sitzung des Ministerrats besuchen.Park wird bei der Eröffnungszeremonie der Ministerratssitzung am Donnerstag zum ersten Mal als koreanischer Außenminister eine Rede halten, bei der er Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bewältigung des Klimawandels und in anderen Bereichen vorstellt.