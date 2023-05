China erklärt Treue zu internationalen Verpflichtungen nach Yoons Kritik über Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Das chinesische Außenministerium erklärte, dass China seinen internationalen Verpflichtungen treu bleibe.Dies bezieht sich darauf, dass Präsident Yoon Suk Yeol am Dienstag China vorgeworfen hatte, UN-Sanktionen gegen Nordkorea nicht durchzusetzen.Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, äußerte dies in einer regelmäßigen Pressekonferenz am Donnerstag.Am Dienstag hatte Yoon erklärt, wenn Peking die Bestrebungen Südkoreas und der USA nach einer nuklearen Sicherheitskooperation kritisieren und ablehnen wolle, solle es die nuklearen Bedrohungen durch Nordkorea vermindern oder zumindest das internationale Recht bezüglich der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen die Drohungen des nordkoreanischen Regimes einhalten.Mao antwortete, dass die Resolutionen des Sicherheitsrats in Bezug auf Nordkorea nicht nur Sanktionen, sondern auch Klauseln zur Unterstützung des Dialogs, zur humanitären Hilfe und zur Lockerung der Sanktionen beinhalteten. Sie rief dazu auf, die Resolutionen vollständig und genau zu verstehen.Anschließend forderte die Sprecherin die beteiligten Parteien auf, die Probleme auf der koreanischen Halbinsel genau zu verstehen und geeignete Lösungen anzuwenden.