IAEA sieht kein Problem bei Japans Reduzierung der Zahl der im kontaminierten Wasser zu messenden Nuklide

Photo : YONHAP News

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) sieht kein Problem bei der Entscheidung der japanischen Regierung Anfang des Jahres, die Zahl der Nuklide, die in kontaminiertem Wasser aus dem Kernkraftwerk Fukushima gemessen werden sollen, von 64 auf 30 zu reduzieren.Die entsprechende Position teilte die IAEA in einem am Donnerstag veröffentlichen Bericht über die Ergebnisse des vierten Japan-Besuchs ihrer Taskforce zur Inspektion verseuchten Wassers aus dem AKW Fukushima im Januar mit.Die IAEA hatte im Februar letzten Jahres Japan aufgefordert, die zu messenden Nuklide neu auszuwählen. Daraufhin hatte der AKW-Betreiber TEPCO die entsprechende Zahl der Nuklide von 64 auf 30 reduziert. Dies hatte die japanische Atomaufsichtsbehörde (NRA) genehmigt, was eine Kontroverse auslöste.Die IAEA hat eine Taskforce aus Mitarbeitern ihres Sekretariats und Experten aus elf Ländern, einschließlich Südkoreas, der USA, Chinas, Großbritanniens und Frankreichs, eingesetzt, um zu prüfen, ob Japans Pläne für die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem havarierten Atomkraftwerk ins Meer den internationalen Standards entsprechen.Die südkoreanische Regierung erklärte, dass sie unter Federführung der Kommission für nukleare Sicherheit eine wissenschaftliche und technische Überprüfung in Bezug auf das Ablassen kontaminierten Wassers aus dem AKW Fukushima durchführe.