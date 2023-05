Auslandskoreaner dürfen in Gastronomie und Hotellerie arbeiten

Photo : KBS

Das Justizministerium erweitert die für Auslandskoreaner zugelassenen Beschäftigungsbereiche, um den Arbeitskräftemangel in bestimmten Branchen und entvölkerten Gebieten zu beheben.Das Justizministerium gab bekannt, dass es seine Anzeige über die Einschränkungen für berufliche Tätigkeiten von Überseekoreanern (Inhaber eines F-4-Visums) überarbeitet habe und diese in Kraft setze.Demnach dürfen Auslandskoreaner ab diesem Monat in vier Berufen im Gaststättengewerbe, darunter Küchenhilfe und Zubereiter von Fast Food, sowie in zwei Berufen im Beherbergungsgewerbe, darunter Servicemitarbeiter in Hotels, arbeiten. In diesen Berufen herrscht ein großer Arbeitskräftemangel.In den von einem Bevölkerungsrückgang betroffenen Gebieten dürfen sie durch ein regional spezialisiertes Visumprogramm in den meisten Berufen tätig sein, mit Ausnahme derjenigen, die gegen die guten Sitten oder die soziale Ordnung verstoßen.Laut dem Justizministerium gibt es mit Stand 2021 478.442 Auslandskoreaner, die ein F-4 Visum ausgestellt bekommen haben.74,1 Prozent von ihnen sind koreanischstämmige Chinesen. Abgesehen von den Personen aus den USA (8,9 Prozent) und aus Russland (5,5 Prozent) stammen die meisten restlichen aus Zentralasien, darunter Usbekistan (3,8 Prozent) und Kasachstan (1,6 Prozent).