Premier Han in London eingetroffen

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo ist am Donnerstag (Ortszeit) in Großbritannien, der ersten Station seiner Reise in vier europäische Staaten, eingetroffen.Han wird bis zum Sonntag in London bleiben.Als Vertreter der südkoreanischen Regierung wird er an der Krönung von König Charles III. am Samstag in der Westminister Abbey in London teilnehmen.Zuvor wird er am heutigen Freitag an einem Empfang (Begrüßungsdinner) teilnehmen, zu dem König Charles III. Gäste eingeladen hat.Ebenfalls am Freitag wird Han offizielle Gespräche mit Staats- und Regierungschefs afrikanischer Staaten führen, die dem Commonwealth of Nations angehören. Dabei werden Kooperationsmöglichkeiten zwischen Südkorea und diesen Ländern erörtert. Han will zudem zur Unterstützung für Busan bei der Abstimmung zur Festlegung der Gastgeberstadt der Expo 2030 im November aufrufen.Han wird sich außerdem mit koreanischen Bürgern und Unternehmen in Großbritannien treffen, um deren Vorschlägen Gehör zu schenken.Im Anschluss an Großbritannien wird er Schweden, Österreich und Rumänien besuchen.