Botschafter in USA: Washingtoner Erklärung stellt Fortschritt des Vertrags für gegenseitige Verteidigung dar

Photo : KBS News

Der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, hat die jüngst von den Präsidenten Südkoreas und der USA veröffentlichte Washingtoner Erklärung als „Upgrade des Vertrags zur gegenseitigen Verteidigung zwischen beiden Ländern“ eingeschätzt.Die entsprechende Äußerung machte er am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Gespräch in Washington, das von der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien veranstaltet wurde.Die Washingtoner Erklärung sei eine beispiellose Erklärung, eine solche Erklärung hätten die USA noch nie mit anderen Ländern verabschiedet. Damit habe man einen neuen Mechanismus namens Nuclear Consultative Group (NCG) geschaffen, das sei sehr außergewöhnlich, betonte Cho.Einige hätten die Erklärung mit der nuklearen Teilhabe der NATO verglichen. Die Erklärung stelle aber einen Fortschritt des im Jahr 1953 unterzeichneten Vertrags zur gegenseitigen Verteidigung dar. Sie spiegele das aktuelle Sicherheitsumfeld in Südkorea wider. In dieser Hinsicht bestehe kein Bedarf des Vergleichs mit anderen Ländern, sagt er weiter.Die scharfe Kritik Nordkoreas an der Washingtoner Erklärung lasse erkennen, wie stark und effektiv diese sei, fügte er hinzu. Er hoffe, dass Nordkorea den Charakter der Washingtoner Erklärung eindeutig verstehen werde. Es handele sich im Grunde um eine erweiterte Abschreckung und Verteidigung, sie sei überhaupt nicht aggressiver Natur.Außerdem wies der Diplomat darauf hin, dass die Präsidenten Südkoreas und der USA deutlich gemacht hätten, dass man für Dialog und Diplomatie mit Nordkorea offen sei.