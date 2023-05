Hotel Haegumgang am Gebirge Geumgang in Nordkorea vollständig abgerissen

Photo : KBS News

Das Hotel Haegumgang in Nordkorea, das früher am Hafen von Kosong als Treffpunkt zwischen getrennten Familien aus Süd- und Nordkorea diente, ist inzwischen vollständig abgerissen worden.Auf Satellitenaufnahmen vom Hafen von Tongchon ist zu sehen, dass eine 95 Meter lange Struktur verschwunden ist, die noch im Januar dort stand. Dorthin war die Stützstruktur des Hotels vom Hafen von Kosong in der Touristenzone am Gebirge Geumgang verlegt worden.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete, dass die Demontagearbeiten anscheinend zwischen Ende April und Anfang Mai abgeschlossen worden seien.Das Hotel Haegumgang war ein schwimmendes Hotel, das in Australien und Vietnam betrieben wurde. Die südkoreanische Firma Hyundai Asan übernahm das Hotel und eröffnete es im Jahr 2000 am Gebirge Geumgang.Das Hotel diente nicht nur als Unterkunft für Touristen, sondern auch als Treffpunkt zwischen getrennten Familien aus beiden Teilstaaten. Deshalb war das Hotel ein symbolischer Ort für den innerkoreanischen Austausch.Seit der Aussetzung der innerkoreanischen Touren ins Gebirge Geumgang anlässlich der Erschießung einer südkoreanischen Touristin im Jahr 2008 stand das Hotel über ein Jahrzehnt lang leer.Der Abriss erfolgte auf Anweisung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un im Jahr 2019.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte mit, dass es die gesetzwidrige Handlung Nordkoreas aufs Schärfste verurteile. Das Ressort machte deutlich, dass die Verantwortung hierfür allein bei Nordkorea liege.In die Touristenregion am Gebirge Geumgang hatten der südkoreanische Zivilsektor 420 Milliarden Won (316 Millionen Dollar) und die Regierung 60 Milliarden Won (45 Millionen Dollar) investiert.