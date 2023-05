Südkorea-Japan-Gipfel: Seoul wird Experten zum AKW Fukushima entsenden

Photo : YONHAP News

Südkorea wird eine Expertendelegation nach Japan entsenden, um den Ort der geplanten Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima zu inspizieren.Darauf hätten sich Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida beim heutigen Gipfel in Seoul geeinigt, teilte Yoon vor der Presse mit.Yoon drückte seine Hoffnung aus, dass mit Rücksicht auf die Forderung der Südkoreaner nach einem objektiven Nachweis auf wissenschaftlicher Grundlage bedeutende Maßnahmen getroffen würden.Kishida sagte, er habe beschlossen, einen Besuch einer südkoreanischen Expertendelegation am AKW Fukushima noch in diesem Monat zu akzeptieren.Japan will den Planungen zufolge spätestens in diesem Sommer mit dem Ablassen kontaminierten Wassers ins Meer beginnen.