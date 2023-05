Südkorea-Japan-Gipfel: Kishida lädt Yoon zum G-7-Gipfel in Hiroshima ein

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird auf Einladung des japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida für die Teilnahme am G-7-Gipfel am 19. Mai Hiroshima besuchen.Das sagte Yoon auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kishida im Anschluss an den Gipfel der beiden in Seoul.Er werde zusammen mit Kishida im Friedenspark Hiroshima das Denkmal für koreanische Opfer des Atombombenabwurfs besuchen, kündigte Yoon an.Angesichts der Termine vor und nach dem G-7-Gipfel sagte Yoon, Kishida und er teilten die Ansicht, dass eine enge Kommunikation und Verhandlungen zwischen Südkorea, den USA und Japan, darunter ein Dreier-Gipfel, von sehr großer Bedeutung seien.