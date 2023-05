Regierung will Krisenstufe wegen Covid-19 diese Woche senken

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Krisenstufe wegen Covid-19 diese Woche senken.Hintergrund ist die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am vergangenen Freitag, die Covid-19-Pandemie nicht länger als globalen Notfall einzustufen. Diese Einstufung war vor über drei Jahren erfolgt.Laut den für Quarantäne-Fragen zuständigen Behörden in Südkorea werde die Regierung eine Reihe von Treffen veranstalten. Daran sei auch der nationale Krisen-Beratungsausschuss für Infektionskrankheiten beteiligt.Nachdem die Meinungen von Experten angehört worden seien und der Durchführung einer umfassenden Analyse der Situation nach der WHO-Entscheidung würden die Behörden die Alarmstufe von "ernsthaft" auf "Vorsicht" herabsetzen.Eine Entscheidung werde diese Woche getroffen, auch über Ergänzungen des Fahrplans für die Post-Corona-Zeit unter Berücksichtigung der jüngsten WHO-Entscheidung würde diskutiert.Im März hatte die Regierung einen Drei-Stufen-Plan für ein Auslaufen der Pandemie bekannt gegeben. Demnach sollte in erster Phase die Krisenstufe auf den Status "Vorsicht" herabgesetzt werden, eine Entscheidung darüber sollte spätestens im Mai erfolgen.Die zweite Phase könnte nach Einschätzung der Regierung im Juli beschlossen werden. Dann könnte auch über eine Herabstufung von Covid-19 als Infektionskrankheit entschieden werden. Stufe drei sowie die letzte Stufe vier, das heißt die Bestimmung von Covid-19 zur Endemie, sollen voraussichtlich im ersten Halbjahr des kommenden Jahres beschlossen werden.