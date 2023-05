Premier Han: König Charles III. erwähnte bei Empfang südkoreanische Verteidigungsindustrie und Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der britische König Charles III. hat bei einer Begrüßungsveranstaltung am Vortag seiner Krönung die südkoreanische Verteidigungsindustrie und Nordkorea zur Sprache gebracht.Das sagte der südkoreanische Ministerpräsident Han Duck-soo Reportern gegenüber, nachdem er an der Krönung von König Charles III. am Samstag in der Westminster Abbey in London teilgenommen hatte.König Charles habe gesagt, dass Südkorea eine starke Verteidigungsindustrie habe. Er vermutete daher, dass Großbritannien vielleicht in Bezug auf den Austausch von Waffensystemen an Südkorea interessiert sein könnte, erklärte Han weiter.König Charles habe sich zudem nach der Situation in Nordkorea erkundigt. Han habe geantwortet, dass Nordkorea zwar Provokationen fortsetzte, aber Südkorea gemeinsam mit Großbritannien, den USA und weiteren befreundeten Ländern über eine hohe Abschreckungskraft verfüge, hieß es weiter.