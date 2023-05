Zahl ausländischer Studierender in Korea steigt 2022 auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Zahl der ausländischen Studenten an südkoreanischen Universitäten ist letztes Jahr um fast zehn Prozent im Vorjahresvergleich auf den bisher höchsten Stand gestiegen.Dem bildungsstatistischen Dienst des Koreanischen Instituts für Bildungsentwicklung zufolge belief sich die Gesamtzahl der ausländischen Studierenden an südkoreanischen Hochschuleinrichtungen mit Stand des 1. April letzten Jahres auf 168.896.Die Zahl der ausländischen Studierenden in Südkorea hatte im Jahr 2016 die 100.000er-Schwelle übertroffen und war 2019 auf 160.165 gestiegen. Inmitten der Corona-Pandemie ging die Zahl jedoch 2020 und 2021 das zweite Jahr in Folge zurück.Weil aufgrund der stabilisierten Corona-Lage der grenzüberschreitende Reiseverkehr zunahm und in Südkorea der Präsenzunterricht wieder aufgenommen wurde, konnte die Zahl letztes Jahr gegenüber 2021 um fast zehn Prozent steigen. Damit wurde das Vor-Corona-Niveau übertroffen.