Neun von zehn in Korea und ins Ausland adoptierten Kindern jünger als drei Jahre

Photo : YONHAP News

Mehr als 90 Prozent der Kinder, die in den letzten fünf Jahren in Südkorea und ins Ausland adoptiert wurden, sind unter drei Jahre alt gewesen.Nach den am Sonntag vom Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt veröffentlichten Statistiken lag der Anteil der unter Dreijährigen an den inländischen Adoptionen in den Jahren 2017 bis 2021 im Jahresschnitt bei 91,2 Prozent.Bei den Adoptionen ins Ausland war der Anteil der unter Dreijährigen mit etwa 97 Prozent noch höher. Von 2017 bis 2021 waren im Jahresschnitt 96,7 Prozent der ins Ausland adoptierten Kinder im Alter von einem bis drei Jahren. Es wurde kein einziger Säugling unter einem Jahr ins Ausland adoptiert.Experten wiesen darauf hin, dass in privaten Adoptionsvermittlungsagenturen das System zur Vermittlung von Kindern über drei Jahren an neue Familien nicht richtig funktioniere. Die Agenturen müssten ein entsprechendes System schaffen, damit Kinder die Möglichkeit erhalten würden, adoptiert zu werden, wenn sie dies wünschten, forderten sie.