Südkorea nimmt an dritter Verhandlungsrunde zum IPEF teil

Photo : YONHAP News

Südkorea nimmt an der dritten Verhandlungsrunde für das Indopazifische Wirtschaftliche Rahmenwerk (IPEF, Indo-Pacific Economic Framework) teil.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass eine Delegation unter Leitung von Roh Keon-ki, Leiter des Büros für Handelsverhandlungen, an der Verhandlungsrunde teilnehme, die vom 8. bis 15. Mai in Singapur stattfinde.Die diesmaligen Verhandlungen würden entscheidend sein, um in den vier jeweiligen Bereichen, Handel, Lieferketten, saubere Wirtschaft und faire Wirtschaft, konkrete Fortschritte zu erzielen, so das Industrieministerium.Das IPEF ist eine von den USA geführte multilaterale Wirtschaftspartnerschaft, daran sind 14 Länder beteiligt, darunter Südkorea, Japan, Australien, Indien, Indonesien und Vietnam.