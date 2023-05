Japanische Medien bewerten Korea-Japan-Gipfel positiv

Photo : YONHAP News

Japanische Medien haben sich positiv zum am Sonntag in Seoul stattgefundenen Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan geäußert.Sie äußerten die Hoffnung, dass die „Shuttle-Diplomatie“ zwischen den Staats- und Regierungschefs Südkoreas und Japans Fuß fassen wird.Die Zeitung „Asahi Shimbun“ schrieb in einem Leitartikel, man hoffe, dass dieser wertvolle Austausch zu einem dauerhaften Rahmen werde, der nicht nur zur Lösung vieler anstehender Probleme zwischen den Nachbarländern, sondern auch zur Stabilität der internationalen Ordnung beitrage.Die Zeitung bewertete außerdem die Äußerungen von Premierminister Fumio Kishida positiv, mit denen er offenbar Verständnis für die Leiden der Opfer der Zwangsrekrutierung durch das Japanische Kaiserreich zeigte.Die Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ schrieb in einem Leitartikel, man könne davon ausgehen, dass die Besuche der Staats- und Regierungschefs Südkoreas und Japans im jeweils anderen Land innerhalb von weniger als zwei Monaten zu mehr Vertrauen geführt hätten.In Bezug auf Kishidas Bemerkung hinsichtlich der Leiden der früheren Zwangsarbeiter, dass es ihm weh tue, vermutete „Yomiuri Shimbun“, dass er auf die öffentliche Meinung in Südkorea Rücksicht genommen habe.Kishida habe das dringende Gefühl gehabt, dass es in den auf einem guten Weg befindlichen Beziehungen zwischen Südkorea und Japan Rückschritte geben könnte, sollte die Kritik an Präsident Yoon Suk Yeol zunehmen, so die Zeitung.Die rechtsgerichtete Zeitung „Sankei Shimbun“ kritisierte dagegen in einem Leitartikel Kishidas Worte über die Leiden der Zwangsarbeiter. Die Äußerung sei verkehrt und sehr bedauerlich, hieß es.