Südkorea wird am 23. Mai Inspektionsteam wegen kontaminierten Wassers aus Fukushima nach Japan entsenden

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird am 23. und 24. Mai eine Expertendelegation nach Japan entsenden, um den Ort der geplanten Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi zu inspizieren.Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida einigten sich bei ihrem Treffen am Sonntag in Seoul auf die Vor-Ort-Inspektion durch koreanische Experten.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul sagte am Montag, dass Südkorea und Japan bald bei einem Treffen auf Generaldirektorenebene Details der Entsendung eines Inspektionsteams am 23. und 24. Mai besprechen würden.Es wird laut Berichten überprüft, dass das Besuchsprogramm Treffen mit Vertretern des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie sowie des AKW-Betreibers TEPCO und den Besuch eines Unterwassertunnels, eine Anlage zur Ableitung verseuchten Wassers ins Meer, umfasst.Taiwan hatte vom 23. bis 27. März letzten Jahres ein achtköpfiges Untersuchungsteam nach Fukushima entsandt.Japan plant, ab diesem Sommer kontaminiertes Wasser aus dem havarierten Atomkraftwerk durch einen Unterwassertunnel ins Meer abzulassen, nachdem das Wasser mit einer Multinuklid-Entfernungsanlage (ALPS) behandelt beziehungsweise gefiltert worden ist.