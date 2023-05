Japans Premier Kishida beendet Südkorea-Besuch

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Fumio Kishida hat heute nach einem zweitägigen Besuch in Südkorea den Heimweg angetreten.Nach den Spitzengesprächen mit Präsident Yoon Suk Yeol am Sonntag traf sich Kishida am Montag mit Chung Jin-suk, einem Abgeordneten der regierenden Partei Macht des Volkes, sowie Yun Ho-jung, einem Abgeordneten der Minjoo-Partei Koreas. Chung ist Vorsitzender der südkoreanisch-japanischen Parlamentarierunion, Yun ist deren Generalsekretär.Anschließend kam Kishida in einem Hotel in Seoul mit den Chefs von sechs führenden Wirtschaftsorganisationen Südkoreas zusammen, darunter der Vorsitzende der Koreanischen Handels- und Industriekammer, Chey Tae-won. Sie sprachen über Möglichkeiten zum Ausbau der wirtschaftlichen Kooperation zwischen beiden Ländern.Beim Gipfel am Sonntag vereinbarten Yoon und Kishida, die Zusammenarbeit in allen Bereichen durch die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu erweitern.Beide Seiten verständigten sich darauf, dass koreanische Experten den Ort der geplanten Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima inspizieren werden. Auch wurden die Sicherheitskooperation zur Reaktion auf Nordkoreas Provokationen und die Koordinierung auf dem Gebiet Lieferketten, darunter Halbleiterlieferketten, vereinbart.Bei Kishidas Südkorea-Besuch handelte es sich um einen Gegenbesuch nach Yoons Japan-Reise im März. Dies wird als Wiederaufnahme der Shuttle-Diplomatie zwischen beiden Ländern nach zwölf Jahren betrachtet.