Hauptverdächtiger in Bestechungsskandal um Minjoo-Partei festgenommen

Die Staatsanwaltschaft hat in einem Bestechungsskandal um die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas einen Hauptverdächtigen gefasst.Das Bezirksgericht Seoul Zentral erließ am Montag Haftbefehl gegen Kang Rae-gu, den Leiter des Instituts für Wirtschaftsprüfer, wegen des Vorwurfs der Bestechung und Verletzung des Gesetzes zu politischen Parteien.Das Gericht akzeptierte den Antrag der Staatsanwaltschaft, Kang in Untersuchungshaft zu nehmen. Begründet wurde dies mit der Gefahr der Vernichtung von Beweismitteln.Kang wird vorgeworfen, zwischen März und Mai 2021 vor dem Parteitag insgesamt 94 Millionen Won an eine Reihe von Minjoo-Abgeordneten verteilt zu haben. Auf diese Weise soll er dem früheren Parteichef Song Young-gil zum Wahlsieg verholfen haben.Kang, der zu der Zeit im Aufsichtsrat des staatlichen Wasserversorgers K-Water saß, soll außerdem im September 2020 drei Millionen Won von einem Geschäftsmann angenommen und dafür geschäftliche Gefälligkeiten erwiesen haben.Die Staatsanwälte hatten bereits im letzten Monat einen Haftbefehl beantragt, der aber zurückgewiesen wurde.