China äußert sich ablehnend zu möglicher Beteiligung Japans an Washingtoner Erklärung

Photo : YONHAP News

China hat sich ablehnend zu einer möglichen Beteiligung Japans an der Washingtoner Erklärung geäußert.Südkorea und die USA hatten sich jüngst bei ihrem Gipfel in Washington auf eine verstärkte erweiterte Abschreckung gegen Nukleardrohungen aus Nordkorea verständigt.Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte am Montag bei einer Pressekonferenz, dass eine mögliche Beteiligung Japans an der Erklärung regionale Spannungen eskalieren lassen könnte. Auch könnten dadurch das Nichtverbreitungsregime zerstört und strategische Interessen anderer Länder verletzt werden.Er hoffe, dass die betroffenen Länder nicht weiter auf dem falschen Weg gingen, eine Spaltung von Ländern und Bildung kleiner Gruppen für eine Konfrontation führten nirgendwo hin, hieß es weiter.Präsident Yoon Suk Yeol hatte nach dem Spitzengespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida am Sonntag in Seoul in der Frage-und-Antwort-Runde gesagt, dass er eine Beteiligung Japans an der Washingtoner Erklärung nicht ausschließen wolle.Zu Kommentaren und Leitartikeln in der chinesischen Zeitung "Global Times", in denen Yoons jüngster Besuch in den USA und Seouls Außenpolitik kritisiert wurden, sagte der Sprecher, dass diese nicht die Position der chinesischen Regierung widerspiegelten, sondern die öffentliche Meinung in China.