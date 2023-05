Umfrage: Zustimmung für Präsident Yoon liegt nach einem Jahr im Amt bei 37,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld des ersten Jahrestags seiner Amtseinführung liegt die Zustimmung für Präsident Yoon Suk Yeol bei 37,5 Prozent.Das ergab eine Umfrage, die die Nachrichtenagentur Yonhap und der Sender Yonhap News TV gemeinsam in Auftrag gaben, um die Stimmung in der Öffentlichkeit vor Yoons erstem Jahrestag im Amt am 10. Mai zu ermitteln. In ihrem Auftrag befragte das Meinungsforschungsunternehmen Metrix am 6. und 7. Mai landesweit 1.000 Erwachsene.Laut dem am Dienstag veröffentlichten Umfrageergebnis bewerteten 37,5 Prozent der Befragten Yoons Amtsführung in den letzten zwölf Monaten positiv, während 60 Prozent sie negativ bewerteten.Nach einzelnen Sektoren betrachtet, wurde bei Verteidigung und Diplomatie mit 39,8 Prozent der höchste Anteil der positiven Bewertungen verzeichnet. Dahinter folgten Wissenschaft und Technologie mit 37,6 Prozent, Gesundheit und Wohlfahrt mit 36,9 Prozent, Kultur mit 36,8 Prozent und Wirtschaft mit 32 Prozent.Im Gegensatz dazu war die Wirtschaft der Sektor, der am häufigsten negativ bewertet wurde. Der Anteil der negativen Bewertungen erreichte dabei 63,5 Prozent. Dahinter folgten Gesundheit und Wohlfahrt mit 57 Prozent, Verteidigung und Diplomatie mit 56,2 Prozent, Kultur mit 54 Prozent und Wissenschaft und Technologie mit 52,9 Prozent.55,5 Prozent der Befragten schätzten Yoons Staatsbesuch in den USA Ende April positiv ein. Dagegen äußerten sich 40,7 Prozent negativ dazu.Einzelheiten können auf der Website der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.