Medien: Nordkorea betreibt trotz Verurteilung Seouls unerlaubt 21 Fabriken in Industriezone Kaesong

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat anscheinend den Betrieb von Fabriken im Industriekomplex Kaesong intensiviert, nachdem der südkoreanische Vereinigungsminister Kwon Young-se in einer Erklärung die unerlaubte Nutzung südkoreanischer Anlagen verurteilt hatte.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete am Dienstag anhand von Satellitenaufnahmen vom 20. April, dass an 21 Gebäuden und auf Freiflächen in der Industriezone Busse, Menschen und Materialien gesichtet worden seien.Dies deute darauf hin, dass Nordkorea sehr wahrscheinlich Arbeiter mobilisiere, um den Industriepark ungenehmigt weiterzubetreiben, hieß es.Es sei das erste Mal seit der Schließung des innerkoreanischen Industriekomplexes im Jahr 2016, dass auf Satellitenbildern Aktivitäten an 21 Standorten gleichzeitig wahrgenommen worden seien, so VOA.Die verstärkte Aktivität in der Industriezone gab es kurz nachdem Vereinigungsminister Kwon am 11. April die unerlaubte Nutzung südkoreanischer Anlagen in Kaesong durch Nordkorea verurteilt und mit rechtlichen Schritten gedroht hatte.