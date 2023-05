Korean Air startet im Juni kostenpflichtigen WiFi-Dienst an Bord

Photo : YONHAP News

Korean Air wird ab dem 1. Juni einen WiFi-Dienst an Bord anbieten.Das gab die koreanische Fluggesellschaft am Montag bekannt.Der WiFi-Dienst wird zunächst auf Auslandsflügen mit der Maschine 737-8 (737 Max) angeboten. Korean Air plant, den Dienst auf weitere Flugzeuge auszuweiten.Wer den WiFi-Dienst nutzen will, muss an Bord auf das Bordportal zugreifen und für den Service bezahlen.Die Tarife sind nach Entfernungen in Langstrecke (Amerikas, Ozeanien, Europa, Nahost und Afrika), Mittelstrecke (Südostasien und Zentralasien) und Kurzstrecke (Japan, China und Nordostasien) unterteilt.Unter den koreanischen Fluggesellschaften bieten Asiana Airlines und Air Premia bereits WiFi-Dienste an Bord an.