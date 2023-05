Schweden äußert Hoffnung auf Kooperation mit Südkorea in Verteidigungsindustrie

Photo : YONHAP News

Schweden hofft auf eine Zusammenarbeit mit Südkorea in der Verteidigungsindustrie.Die entsprechende Äußerung machte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson bei einem Treffen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Han Duck-soo am Montag in Stockholm.Laut einem südkoreanischen Regierungsvertreter sagte Kristersson, Schweden sei früher aufgrund seiner Neutralität zurückhaltend gewesen, wenn es um das Thema Verteidigungsindustrie gegangen sei. Jedoch habe sich nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine in Europa die Auffassung verbreitet, dass eine Kooperation in der Verteidigungsindustrie unbedingt erforderlich sei.Er hoffe, aktiv nach Kooperationsmöglichkeiten mit Südkorea in der Verteidigungsindustrie suchen zu können, sagte Kristersson weiter. Han begrüßte die Idee.Der schwedische Premier wies auch darauf hin, dass Schweden bisher eine Politik der militärischen Blockfreiheit verfolgt habe, aber nun der NATO beitreten wolle.Han bezeichnete Schweden als befreundetes Land, das ein Korps zur medizinischen Unterstützung in den Koreakrieg entsandt und als Mitglied der Neutralen Überwachungskommission zum Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel beigetragen habe. Er schlug vor, auch in den Bereichen wirtschaftliche Sicherheit, einschließlich der Wiederherstellung der Lieferketten, Klimawandel und erneuerbare Energien die Kooperation auszubauen.