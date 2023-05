Nordkoreas Außenministerin trifft neuen chinesischen Botschafter

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui hat am Montag den neuen chinesischen Botschafter in Pjöngjang, Wang Yajun, empfangen.Das berichtete die nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ am Dienstag.Choe und Wang hätten eine unerschütterliche Haltung zum Ausdruck gebracht, die Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen Nordkorea und China weiterzuentwickeln. Das Gespräch habe in einer kameradschaftlichen und freundschaftlichen Atmosphäre stattgefunden, hieß es.Anwesend waren auch Vizeaußenminister Pak Myong-ho, leitende Beamte des Außenministeriums sowie der chinesische Gesandte Feng Chuntai. Anschließend fand ein Begrüßungsbankett statt.Wang diente als Vizechef der Internationalen Verbindungsabteilung der Kommunistischen Partei Chinas und wurde im Februar 2021 zum neuen Botschafter in Nordkorea designiert. Weil Nordkorea aufgrund der Corona-Pandemie seine Grenzen dichtgemacht hatte, traf er erst Ende März dieses Jahres für den Amtsantritt in Nordkorea ein.