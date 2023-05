Chinas Militärzeitung mahnt angesichts militärischer Annäherung zwischen Südkorea, USA und Japan hohe Wachsamkeit an

Photo : YONHAP News

Die Zeitung der chinesischen Armee hat gefordert, dass China angesichts der militärischen Annäherung zwischen Südkorea, den USA und Japan in hoher Alarmbereitschaft sein sollte.Laut einem Bericht der in Hongkong erscheinenden Zeitung „South China Morning Post“ am Dienstag unterbreiteten zwei Forscher der Akademie für Militärwissenschaften der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) jüngst in einem Beitrag für die Zeitung „PLA Daily“ die entsprechende Warnung.In dem Artikel argumentierten die Autoren, dass das von Südkorea, den USA und Japan geschmiedete Bündnis zu mehr Konfrontation und Spannungen in der Region führen und ernsthafte Auswirkungen auf die Sicherheit haben würde.Dabei wurde auf die jüngste militärische Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern, einschließlich Übungen, des Informationsaustauschs und gemeinsamer Waffenprogramme, sowie auf ihre militärischen Expansionspläne hingewiesen.Die Forscher gingen davon aus, dass die USA in Zukunft die Gründung einer asiatisch-pazifischen Version der NATO anstreben könnten, basierend auf ihrer Allianz mit Südkorea und Japan.Sie bezeichneten zudem die jüngsten Schritte zwischen den Ländern im Bereich der nuklearen Zusammenarbeit als „gefährlich“.