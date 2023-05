Präsident Yoon: Beziehungen zwischen Seoul und Tokio könnten dank Vertrauensbildung weitere Fortschritte machen

Photo : YONHAP News

Die Beziehungen zwischen Seoul und Tokio können nach Einschätzung des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol ein nie dagewesenes Niveau erreichen.Dies sei möglich, solange beide Seiten den Wert der freien Demokratie teilten und weiterhin durch Austausch und Kooperation Vertrauen aufbauten.Das sagte Yoon am Dienstag als er eine Kabinettssitzung leitete und auf die jüngste Verbesserung der Beziehungen einging. Der erzielte Fortschritt wäre bis vor kurzem als unvorstellbar eingestuft worden.Es habe 12 Jahre gedauert, um mit seinem Besuch in Japan im März die Shuttle-Diplomatie wieder aufzunehmen, aber lediglich zwei Monate, um einen Gegenbesuch zustande zubringen.Auch auf die Bemerkung des japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida bei dessen Besuch in Seoul am Sonntag, wonach er mit den koreanischen Opfern der Zwangsarbeit zur Kolonialzeit mitfühle, ging Yoon ein. Die Nachbarn würden in der Lage sein, Herausforderungen zu überwinden und in eine neue Zukunft zu starten, indem sie ihre dunkle Vergangenheit aufrichtig ansprächen, erläuterte der südkoreanische Präsident.