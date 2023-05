Präsident Yoon: Südkorea und Japan können neue Zukunft schaffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat zu Folgemaßnahmen nach dem südkoreanisch-japanischen Spitzentreffen am Sonntag aufgerufen.Südkorea und Japan könnten über die bisher besten Zeiten hinaus eine neue Zukunft schaffen, sagte er bei der Kabinettssitzung am Dienstag.Er sagte, dass es in den letzten zwölf Monaten nach seiner Amtseinführung in den Bereichen Diplomatie und Sicherheit die größten Veränderungen gegeben habe, und verwies auf die Errungenschaften in den Bereichen Sicherheit und „Sales-Diplomatie“.Yoon erwähnte, dass der japanische Premierminister Fumio Kishida in Bezug auf die Opfer der Zwangsmobilisierung zur japanischen Kolonialzeit gesagt habe, dass es ihm weh tue.Sollten sie nicht die Augen vor der dunklen Geschichte der Vergangenheit verschließen, sondern mit aufrichtigem Herzen damit umgehen, könnten Südkorea und Japan die Schwierigkeiten überwinden, mit denen sie konfrontiert seien, sagte Yoon.Er betonte die Zukunft der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan und brachte dabei die vereinbarte Entsendung eines südkoreanischen Inspektionsteams wegen kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima und den Plan für den gemeinsamen Besuch eines Denkmals für koreanische Opfer des Atombombenabwurfs in Hiroshima zur Sprache.Er unterbreitete auch eine Selbsteinschätzung zum ersten Amtsjahr und sagte, dass es verglichen mit einem Jahr zuvor den größten Wandel in Diplomatie und Sicherheit gegeben habe.Das Bündnis zwischen Südkorea und den USA sei wiederhergestellt worden, und Südkorea habe die Solidarität mit Ländern, die gemeinsame Werte teilten, aufgebaut. Er habe zudem Sales-Diplomatie auf Spitzenebene betrieben und Investitionen aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten angelockt, hieß es.Als weitere Errungenschaft nannte Yoon die Washingtoner Erklärung zwischen Südkorea und den USA zur Stärkung der erweiterten Abschreckung.In Bezug auf interne Angelegenheiten zeigte er sich entschlossen dafür, gegen Mietbetrug und Aktienbetrug hart vorzugehen. Dafür machte er die Politik früherer Regierungen verantwortlich, darunter die Immobilienpolitik der Vorgängerregierung und die Schwächung des Systems zur Finanzmarktüberwachung.Er wolle sein Bestes tun, es werde jedoch Zeit gebraucht, bis greifbare Ergebnisse vorlägen, sagte der Staatschef. Ehrlich gesagt, sei es wegen der Blockade durch die große Oppositionspartei schwierig gewesen, das System zu überarbeiten, hieß es weiter.