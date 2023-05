Südkorea und Saudi-Arabien wollen in Verkehrslogistik kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und Saudi-Arabien haben über Möglichkeiten einer strategischen Kooperation diskutiert, um sich zu Stützpunkten in der Verkehrslogistik zu entwickeln.Das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, gemeinsam mit dem saudi-arabischen Ministerium für Verkehr und Logistik heute in Seoul die zweite Mobilitäts- und Innovations-Roadshow zwischen Südkorea und Saudi-Arabien veranstaltet zu haben.Landminister Won Hee-ryong äußerte in seiner Begrüßungsansprache die Erwartung, dass sich die Entschlossenheit Saudi-Arabiens für wirtschaftliche Reformen und Südkoreas Weltklasse-Technologie ergänzen würden, um eine neue Kooperation einzugehen.Das Landministerium erklärte, dass beide Länder den Umfang ihrer Kooperation auf die Bereiche der Zukunftsmobilität wie autonome Fahrzeuge, Elektro- und Wasserstoffautos konkretisieren und durch gemeinsame Forschungen die technologische Zusammenarbeit verstärken könnten.An der Veranstaltung nahm der saudi-arabische Minister für Verkehr und Logistik, Saleh bin Nasser Al-Jasser, teil, der am Montag zu einem Besuch bis Mittwoch in Südkorea eingetroffen war.