Ausländer tätigen im April Nettokäufe koreanischer Aktien und Anleihen im Wert von sechs Billionen Won

Ausländische Anleger haben letzten Monat in Südkorea notierte Aktien und Anleihen im Wert von rund sechs Billionen Won gekauft.Nach Angaben der Finanzaufsicht am Dienstag verzeichneten Ausländer im April Nettokäufe von notierten Aktien im Wert von 1,268 Billionen Won (958 Millionen Dollar) und Nettoinvestitionen in notierte Anleihen in Höhe von 4,691 Billionen Won (3,54 Milliarden Dollar). Die Gesamtsumme beträgt 5,959 Billionen Won (4,5 Milliarden Dollar).Das entspricht dem höchsten Stand seit Dezember 2021, damals waren es rund 9,9 Billionen Won (7,5 Milliarden Dollar).Nach Regionen betrachtet, waren Anleger aus Europa und Asien jeweils mit 1,3 Billionen und 500 Milliarden Won Nettokäufer am Aktienmarkt. Dagegen verbuchten Investoren aus den Amerikas Nettoverkäufe in Höhe von 600 Milliarden Won.Das Volumen der notierten Aktien im Besitz von Ausländern macht mit Stand Ende April 26,6 Prozent des gesamten Börsenwerts aus.