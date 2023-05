KBS-Umfrage: Zustimmung zu Präsident Yoon nach einem Jahr im Amt bei 39,1 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zu Präsident Yoon Suk Yeol liegt nach einem Jahr im Amt bei 39,1 Prozent.KBS hatte die Umfrage bei 1.000 Erwachsenen anlässlich Yoons Amtsjubiläum am Mittwoch in Auftrag gegeben.39,1 Prozent bewerteten Yoons Arbeit als "gut" während 55,5 Prozent ihm keine gute Arbeit attestierten. Yoon hatte kurz nach dem Antritt noch Zustimmungswerte von 48 Prozent gehabt.Zu den Gründen für eine positive Bewertung wurde in 28,7 Prozent der Fälle seine Außenpolitik genannt. Sein außenpolitischer Kurs war umgekehrt aber auch der wichtigste Grund, warum Befragte mit seiner Leistung unzufrieden waren.Auf die Frage, ob Yoon die Staatsgeschicke künftig gut leiten werde, antworteten 51,3 Prozent, dass sie dies nicht erwarteten. 46 Prozent trauen ihm eine gute Arbeit zu.Die Umfrage wurde von Hankook Research durchgeführt. Das Konfidenzniveau wurde mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Die Fragen und Antwortergebnisse sind auch im Internetauftritt von KBS einsehbar.