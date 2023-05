Pentagon: Militärübung mit Südkorea ist defensiver Natur

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat den defensiven Charakter der Militärübungen mit Südkorea betont.Amtssprecher Pat Ryder bekräftigte diese Position am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington. Er war um nähere Auskünfte zur multinationalen Seeübung gebeten worden, die in diesem Monat geplant ist.Er habe zu den Übungen keine Bekanntmachungen abzugeben, betonte aber, dass die USA und Südkorea diese regelmäßig durchführen würden.Die Übungen seien defensiver Natur und dienten der Erprobung der Interoperabilität. Auch würde damit die Entschlossenheit der USA signalisiert, mit Südkorea für die Friedensförderung sowie Sicherheit und Stabilität in der Region zusammenzuarbeiten.Auf einen möglichen Protest Nordkoreas angesprochen, sagte der Sprecher, dass dies nicht das erste Mal wäre.Ein südkoreanischer Beamter hatte zuvor mitgeteilt, dass eine multinationale Seeübung in internationalem Gewässer vor der Insel Jeju geplant sei. Diese erfolge aus Anlass eines hochrangigen Treffens der Proliferation Security Initiative (PSI), das für Ende Mai geplant ist.Rund 100 Staaten sind Mitglied der Initiative, die sich für die Verhinderung der Lieferung und Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen einsetzt.