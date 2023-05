Präsidialamt: Südkorea, USA und Japan wollen Mechanismus für Beratungen zu nordkoreanischen Raketen bald etablieren

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan wollen nach Angaben des Präsidialamtes in Seoul zügig einen Mechanismus für Beratungen zu nordkoreanischen Raketen etablieren.Das sagte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Ihm zufolge sei die Einrichtung des Gesprächskanals im vergangenen November bei einem Dreier-Gipfel beschlossen worden. Die Militärbehörden jedes Landes würden das System zurzeit aufbauen.Bei Gipfelgesprächen in Kambodscha hatten die drei Verbündeten damals vereinbart, Informationen zur Warnung vor nordkoreanischen Raketen zu teilen. Die Daten betreffen beispielsweise den Start, den Kurs und erwarteten Einschlagsort.Weiter sagte der Beamte, dass Japans Beteiligung an der nuklearen Beratungsgruppe Südkoreas und der USA in unmittelbarer Zukunft unwahrscheinlich sei. Doch bleibe die Möglichkeit bestehen, wenn der Schwerpunkt der Arbeit der Gruppe auf der nuklearen Abschreckung liege.Seoul und Washington würden aktuell ihre Anstrengungen darauf richten, die nukleare Beratungsgruppe und die Washingtoner Erklärung effektiv umzusetzen.Auch auf Berichte, nach denen eine südkoreanische Expertendelegation am havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima nicht die Sicherheit des Kühlwassers überprüfen werde, ging der Sprecher ein. Experten von höchstem Rang würden nach Japan geschickt, um Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen, sagte er.Außerdem habe Japans Premier Fumio Kishida zugesichert, dass es keine Entsorgung von Kühlwasser geben werde, das gesundheitliche Bedenken bei Koreanern und Japanern auslöse, hieß es weiter.